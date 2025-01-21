بعد انتهاء الولاية الرئاسية.. إلى أين اتجه بايدن وهاريس؟





وأوضحت أن بايدن هبط في مطار فاندنبرغ بدلا من سانتا باربرا الذي توجه إليه بعض الأشخاص الراغبين في اللحاق بطائرته.

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وقالت ليندا بوزيلي من سانتا باربرا: "قرأت أنه قادم إلى سانتا ينز في الأخبار. إنه أمر رائع. أن تذهب للاسترخاء مع النبيذ وأشعة الشمس وجمال كاليفورنيا". أفادت شبكة إن بي سي، الإثنين، بأن الرئيس السابق للولايات المتحدة جو بايدن، ذهب للاسترخاء في ولاية كاليفورنيا بعد انتهاء ولايته الرئاسية.وأوضحت أن بايدن هبط في مطار فاندنبرغ بدلا من سانتا باربرا الذي توجه إليه بعض الأشخاص الراغبين في اللحاق بطائرته.وقالت ليندا بوزيلي من سانتا باربرا: "قرأت أنه قادم إلى سانتا ينز في الأخبار. إنه أمر رائع. أن تذهب للاسترخاء مع النبيذ وأشعة الشمس وجمال كاليفورنيا".

وفي ما يتعلق بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، فيبدو أنها هبطت في بوربانك، في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.



وتمتلك كامالا منزلاً في منطقة برينتوود، وقد تتطوع في مطبخ وورلد سنترال لمساعدة الناجين من الحرائق الأخيرة.



من جانبها، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن بايدن وزوجته سيقيمان في عقار مملوك للميلياردير والصديق جوي كياني، وهو عقار معروف باسم كياني برسيرف وقد أقام فيه خلال زيارته السابقة للولاية في شهر آب. (سكاي نيوز عربية)