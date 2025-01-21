Advertisement

عربي-دولي

بعد انتهاء الولاية الرئاسية.. إلى أين اتجه بايدن وهاريس؟

Lebanon 24
21-01-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1309398-638730633328420642.png
Doc-P-1309398-638730633328420642.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت شبكة إن بي سي، الإثنين، بأن الرئيس السابق للولايات المتحدة جو بايدن، ذهب للاسترخاء في ولاية كاليفورنيا بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

وأوضحت أن بايدن هبط في مطار فاندنبرغ بدلا من سانتا باربرا الذي توجه إليه بعض الأشخاص الراغبين في اللحاق بطائرته.
Advertisement

وقالت ليندا بوزيلي من سانتا باربرا: "قرأت أنه قادم إلى سانتا ينز في الأخبار. إنه أمر رائع. أن تذهب للاسترخاء مع النبيذ وأشعة الشمس وجمال كاليفورنيا".
 
وفي ما يتعلق بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، فيبدو أنها هبطت في بوربانك، في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

وتمتلك كامالا منزلاً في منطقة برينتوود، وقد تتطوع في مطبخ وورلد سنترال لمساعدة الناجين من الحرائق الأخيرة.

من جانبها، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن بايدن وزوجته سيقيمان في عقار مملوك للميلياردير والصديق جوي كياني، وهو عقار معروف باسم كياني برسيرف وقد أقام فيه خلال زيارته السابقة للولاية في شهر آب. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:13 | 2025-01-21
09:03 | 2025-01-21
08:55 | 2025-01-21
08:54 | 2025-01-21
08:43 | 2025-01-21
08:17 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24