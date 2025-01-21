قصّة أشبه بأفلام الرعب في بلدٍ عربيّ... تقييد فتاة بسلاسل حديدية لـ6 سنوات كاملة

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عثر في مصر على فتاة محبوسة ومقيدة داخل غرفة مظلمة في منزل عمها منذ 6 سنوات.وتكشفت تفاصيل تلك القصة المروعة، بعدما اتصلت سيدة بالشرطة متهمة شقيق زوجها باحتجاز ابنتها التي تبلغ من العمر 25 سنة، منذ 6 سنوات كاملة.في حين اكتشفت الشرطة عند انتقالها إلى المكان بالبدرشين، غرفة صغيرة مخفية بمنزل العم ومقفولة بقفل.فدخل عناصرها الغرفة، ليجدوا الفتاة مقيدة بسلسلة من الحديد، مثبتة بلحام في الحائط تماما كمشاهد بعض أفلام الرعب.وتبيّن أن الصبية حبست مقيدة لـ6 سنوات داخل الغرفة المظلمة المخفية بمنزل عمها دون معرفة أسباب هذا الفعل الغريب.وقد ألقي القبض على والد الفتاة المجني عليها وعمها وشقيقها وأخيها غير الشقيق لتورطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة القضية للنيابة العامة لتولي التحقيقات. (العربية)