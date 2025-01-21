"إسرائيل لم تُدمّر حماس"... صحيفة بريطانيّة: الحركة تُسيطر على غزة

Advertisement

ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أكّدت أنّ حركة حماس في قطاع غزّة قوية، وعادت إلى بسط سيطرتها ولا سيما بعد اتفاق وقف إطلاق النار.وقالت الصحيفة إنّه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، يوم الأحد الماضي، خرج العشرات من المقاتلين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأقنعتهم السوداء المميّزة، وهم يضعون عصابات خضراء على الرأس لتسليم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر في غزة.ولفتت الصحيفة إلى أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان قد تعهّد في وقتٍ سابق بـ"تدمير" حماس بعد عملية الـسابع من تشرين الأول 2023، ولكن على الرغم من الحرب والضربات وبعد نحو 15 شهراً، خرج مقاتلو حماس ومسؤولوها من تحت الأرض، وبسط رجال الشرطة سيطرتهم في غزة، وهذا الأمر يدلّ على أنّهم مستعدّون لإدارة شؤون القطاع مرّةً أخرى.وتساءلت الأوساط الرسمية والداخلية في إسرائيل بشأن فعّالية الحملة العسكرية الشرسة التي شنّتها تل أبيب طيلة الأشهر الماضية ضدّ قطاع غزّة، فالكلّ بدا مصدوماً من انتشار مقاتلي حماس على الأرض، وكأنهم يؤكّدون أنّ الرأي العام في غزة يقف معهم، وفق ما أكدت الصحيفة البريطانية.وفي حين رأى بعض المحللين الإسرائيليين بأنّ مسيرة مقاتلي حماس مجرّد "حيلة علاقات عامّة" تهدف لإظهار قوّة الحركة بعد الضربات التي تلقّتها، قال آخرون إنّها تؤكّد "افتقار حكومة نتنياهو إلى التخطيط الاستراتيجي".بدورها، رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ نشر حماس لمقاتليها في أثناء تسليم الأسرى الإسرائيليين هدفه إيصال رسالة مفادها أنّ الحركة تظل القوة المهيمنة في المنطقة، وإسرائيل لم تتمكّن من تدميرها أو إيجاد بديل منها.وأضافت أنّ الاستعراض العلني للقوة كان بمثابة إشارة إلى أنّ جماعات الإغاثة والحكومات سوف تحتاج إلى التعاون مع حماس مع بدء جهود إعادة الإعمار في الأسابيع المقبلة، وهي النتيجة التي سعت "إسرائيل" لمنعها. (الميادين)