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نتنياهو يتحدث عن "عملية جنين".. ما علاقتها بـ"المحور الإيراني"؟

Lebanon 24
21-01-2025 | 07:34
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علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، على إطلاق القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين في الضفة الغربية.
 
 
وقال في كلمته، إن "العملية تستهدف القضاء على الإرهاب"، مضيفاً: "بتوجيه من المجلس الوزاري السياسي الأمني؛ أطلق الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة للقضاء على الإرهاب في جنين (السور الحديدي)".
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ولفت إلى أن هذه "خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حددناه، وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية". 

وأعلن نتنياهو أن "العملية ستكون بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني أينما يرسل أسلحته في غزة ولبنان وسوريا واليمن والضفة الغربية".
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