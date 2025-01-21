"هزة" في الجيش الإسرائيليّ... إستقالة رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبيّة





وقال هاليفي في بيان إنه أبلغ اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي بقراره إنهاء مهامه في السادس من آذار 2025، وذلك على خلفية تحمله المسؤولية عن فشل الجيش الإسرائيلي في التعامل مع هجوم السابع من تشرين الاول.

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وأوضح أنه اتخذ القرار في ظل إدراكه للمسؤولية الملقاة على عاتقه، وفي الوقت الذي سجل فيه الجيش الإسرائيلي ما وصفه بإنجازات كبيرة. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي عن استقالته من منصبه.وقال هاليفي في بيان إنه أبلغ اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي بقراره إنهاء مهامه في السادس من آذار 2025، وذلك على خلفية تحمله المسؤولية عن فشل الجيش الإسرائيلي في التعامل مع هجوم السابع من تشرين الاول.وأوضح أنه اتخذ القرار في ظل إدراكه للمسؤولية الملقاة على عاتقه، وفي الوقت الذي سجل فيه الجيش الإسرائيلي ما وصفه بإنجازات كبيرة.

كذلك، أعلن قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان إستقالته، وقال إنّه "فشل في حماية النقب الغربي".

وتعليقا على استقالة هاليفي وفينكلمان، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ هناك "هزة" في الجيش الإسرائيلي مع توالي الإستقالات". (الحرة - رصد لبنان 24)