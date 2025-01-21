Advertisement

عربي-دولي

"هزة" في الجيش الإسرائيليّ... إستقالة رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبيّة

Lebanon 24
21-01-2025 | 08:43
A-
A+
Doc-P-1309445-638730710625470134.jpg
Doc-P-1309445-638730710625470134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي عن استقالته من منصبه.

وقال هاليفي في بيان إنه أبلغ اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي بقراره إنهاء مهامه في السادس من آذار 2025، وذلك على خلفية تحمله المسؤولية عن فشل الجيش الإسرائيلي في التعامل مع هجوم السابع من تشرين الاول.
Advertisement

وأوضح أنه اتخذ القرار في ظل إدراكه للمسؤولية الملقاة على عاتقه، وفي الوقت الذي سجل فيه الجيش الإسرائيلي ما وصفه بإنجازات كبيرة.
 
 
كذلك، أعلن قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان إستقالته، وقال إنّه "فشل في حماية النقب الغربي".
 
 
وتعليقا على استقالة هاليفي وفينكلمان، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ هناك "هزة" في الجيش الإسرائيلي مع توالي الإستقالات". (الحرة - رصد لبنان 24)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:19 | 2025-01-21
11:10 | 2025-01-21
11:07 | 2025-01-21
11:05 | 2025-01-21
10:48 | 2025-01-21
10:24 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24