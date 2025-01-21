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إقتصاد

ترامب يتجه لفرض 25% على الواردات من كندا والمكسيك

Lebanon 24
21-01-2025 | 08:54
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك في موعد أقربه الأول من شباط، بينما تعهّد بإجراءات ضد بلدان أخرى كجزء من سياسة واشنطن التجارية الجديدة.
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وعاود تهديد الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بعد ساعات على أدائه القسم، متهما جاري بلاده بالفشل في منع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "نفكر في فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا، لأنهما تسمحان لأعداد هائلة من الناس وكندا أيضا هي دولة مسيئة جدا بدخول بلادنا، وأيضا بدخول الفنتانيل".

وأضاف أنه يفكر في فرض الرسوم اعتبارا من الأول من شباط.

كما وقع ترامب مرسوما يوجّه الوكالات لدراسة مجموعة من القضايا التجارية بما يشمل العجز والممارسات غير المنصفة والتلاعب بالعملات، ومن شأن هذه الدراسات أن تمّهد لرسوم إضافية.

كذلك دعا إلى إعادة النظر في اتفاقية واشنطن للتجارة مع المكسيك وكندا واتفاقها مع الصين الذي أدى إلى هدنة في حرب رسوم جمركية سابقة. (سكاي نيوز)

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