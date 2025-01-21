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عربي-دولي

تبلغ من العمر 17 عاماً.. حفيدة ترامب تخطف الأنظار في حفل تنصيبه شاهدوا جمالها

Lebanon 24
21-01-2025 | 08:55
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دعمت كاي ترامب جدها الرئيس دونالد ترامب في حفل تنصيبه مساء أمس الاثنين، بإطلالة خطفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت كاي "الجميلة" و"الرايقة" عبر موقع "يوتيوب"، أن المصممة الأميركية شيري هيل قد أرسلت لها ثلاثة فساتين لامعة لارتدائها خلال اليومين المقررين لحفل التنصيب؛ أحدهما باللون الأحمر، والآخر باللون الفضي، والثالث باللون الأزرق.
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حفيدة ترامب تنقل كواليس تنصيب جدّها (فيديو) | النهار


وكاي هي الحفيدة الكبرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من ابنة دونالد ترامب جونيور وزوجته فانيسا هايدن.

واكتسبت كاي اهتمامًا في تموز 2024 عندما تحدثت في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث شاركت رؤى شخصية حول جدها.

وبعد ظهورها، نمت شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ففي كانون الثاني 2025، كان لديها 733,000 مشترك على قناتها في يوتيوب و1.4 مليون متابع على تيك توك.

وخلال فعاليات تنصيب الرئيس دونالد ترامب كانت كاي نشطة في حضور مختلف الاحتفالات ومشاركة لمحات من وراء الكواليس مع متابعيها.

وتُعرف كاي بعلاقتها الوثيقة مع جدها، حيث ترافقه غالبًا في ملاعب الغولف وتشارك في الفعاليات العائلية. (ارم نيوز)
 
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