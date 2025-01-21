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عربي-دولي

ترامب عن نجله بارون: "لدي ابن طويل جدا" (صور)

Lebanon 24
21-01-2025 | 09:03
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تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء حفل تنصيبه أمس الاثنين بنجله الأصغر بارون، الذي يبدو أنه كان له دور مهم في الحملة الرئاسية لأبيه.

ووجه ترامب حديثه للحشد في القاعة متسائلا: "لدي ابن طويل القامة للغاية اسمه بارون.. هل سمع أحد عنه من قبل؟"، ليقف نجله ويحيي الجمهور وسط تفاعل كبير منهم.
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وأضاف ترامب: "كان يعرف ميول الشباب. لقد فزنا بأصواتهم بفارق 36 نقطة. كان يقول يا أبي عليك أن تخرج وتفعل هذا أو ذاك. لقد فعلنا الكثير منهم. إنه يحترمهم جميعا، ويفهمهم جيدا".

ويصل طول بارون، الذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط عندما أدى والده اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول الأمريكي لأول مرة في يناير 2017، 6 أقدام و9 بوصات الآن، ويبدو أن والده بات يعامله كمستشار.

وأشار ترامب إلى أن بارون نصحه خلال الحملة الرئاسية بالتواصل مع الناخبين من الجيل الشاب، الذين لعبوا دورا حاسما في الحملات السياسية الحديثة.

كما أنه أقنعه بالظهور في البودكاست الشهير جو روغان، والذي حقق نجاحا كبيرا، حيث بلغ عدد مشاهداته أكثر من 50 مليون مشاهدة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 

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