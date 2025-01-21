ضبط مستودع لماهر الأسد في ريف دمشق... وصورٌ تُوثّق ما كان في داخله

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت مستودعا للمخدرات "يتبع لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد" في منطقة الصبورة في ريف دمشق.



ونشرت الوكالة عدة صور تظهر كميات كبيرة من المواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية. (روسيا اليوم)

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