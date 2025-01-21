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عربي-دولي

ضبط مستودع لماهر الأسد في ريف دمشق... وصورٌ تُوثّق ما كان في داخله

Lebanon 24
21-01-2025 | 09:32
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت مستودعا للمخدرات "يتبع لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد" في منطقة الصبورة في ريف دمشق.

ونشرت الوكالة عدة صور تظهر كميات كبيرة من المواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية. (روسيا اليوم)
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سوريا.. ضبط مستودع لمخدر "الكبتاغون" في ريف دمشق (صور)
 
 
 
 
 
 
 
 

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