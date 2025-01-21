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أمير سعودي في ذمة الله

Lebanon 24
21-01-2025 | 10:08
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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود.
 
وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود".
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وأضاف البيان: "وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 21 رجب 1446هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون". (روسيا اليوم) 
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