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عربي-دولي

في حمص.. حملة تمشيط تستهدف عناصر "الأسد"

Lebanon 24
21-01-2025 | 11:41
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نقل مصدر أمني لوكالة "سانا" اليوم الثلاثاء، أن إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية قد بدأتا عملية تمشيط واسعة في ريف حمص الغربي.

ونقلت "سانا" عن مصدر بإدارة الأمن العام في حمص قوله: "حملة التمشيط بريف حمص تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وعناصر الأسد ممن رفض تسليم سلاحه".
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وأضاف المصدر: "نهيب بأهلنا في قرى وبلدات ريف حمص الغربي التعاون الكامل مع مقاتلينا حتى تحقيق أهداف العملية".

وأشارت "سانا" إلى أنه "في إطار الحملة الأمنية على ريف حمص الغربي، عثرت إدارة الأمن العام على مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد". (روسيا اليوم) 
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