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عربي-دولي

متحدثًا عن القذافي وعبد الناصر.. رئيس عربي سابق يهدّد: سأكشف أسرارا ستندمون عليها

Lebanon 24
21-01-2025 | 12:05
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قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إنه سيكشف أثناء محاكمته معلومات مفصلة عن ما سماها صفقة تسليم المدير السابق للمخابرات الليبية عبد الله السنوسي.

وكانت الدولة الموريتانية في عهد ولد عبد العزيز سلمت السنوسي إلى السلطات الليبية في العام 2012 بعد توقيفه في البلد الذي فر إليه بعد اندلاع الثورة ضد نظام صهره معمر القذافي.
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وأفاد ولد عبد العزيز، خلال جلسة عقدتها الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، نشرت صحيفة "الأخبار" الموريتانية تفاصيلها الاثنين، بأن المعلومات التي سيدلي بها "ستجعل المحامين الذين سألوا عن الموضوع، وهم الطرف المدني الذي يمثل الدولة، يندمون على السؤال".

وانطلقت اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، جلسات استئناف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".
وفي الوقت الذي لم يذكر فيه تفاصيل بعد عن قضية السنوسي، وجه في جلسة الاستماع إليه انتقادات لاذعة للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر والعقيد الليبي معمر القذافي.

وأفصح عن أسباب تغييره اسم شارع جمال عبد الناصر بوسط العاصمة نواكشوط، قائلا إنه "لا فرق بين عبد الناصر والقذافي" و"أفكارهما أفسدت الجيش والمجتمع". (الحرة)
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