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بعد استقالة هاليفي.. مقترح قانون إسرائيلي للتحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول

Lebanon 24
21-01-2025 | 13:10
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أعلن حزب "المعسكر الرسمي" الإسرائيلي المعارض، أنه سيطرح الأربعاء، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث السابع من تشرين الاول.

وقال الحزب الذي يقوده وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، إن المشروع سيقدم للتصويت في الهيئة العامة للكنيست.
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جاء ذلك ساعات بعد إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، استقالته من منصبه.

وتأتي هذه التطورات أياما بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة حيز التنفيذ بداية من الأحد الماضي تاريخ تسلم إسرائيل أول الرهائن المحتجزين في القطاع.
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