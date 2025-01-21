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عربي-دولي

في أول أيام عمله.. كلام مثير من "وزير الخارجية الأميركي"

Lebanon 24
21-01-2025 | 13:31
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أعلن  وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو، في أول أيام عمله، إن مهمته "لن تكون سهلة".

وذكر ماركو روبيو، خلال كلمة ألقاها أمام موظفي وزارته: "العالم تغير كثير خلال الفترة الماضية ويجب أن نعرف ما سيجري مستقبلا".
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أضاف: "مهمتي لن تكون سهلة، ستكون هناك تحديات وأوقات صعبة وسنسعى لتجنب النزاعات لكن ليس على حساب قيمنا".

تابع: "سياستنا الخارجية مبنية على مصلحتنا أولا، وإذا تقاطعت مصالحنا مع مصالح الآخرين فسنعمل معهم".

وأكد وزير الخارجية الأميركي الجديد: "مهمتنا تعزيز السلام في أنحاء العالم وسنكون مدافعين عن قيمنا".
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