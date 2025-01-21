في أول أيام عمله.. كلام مثير من "وزير الخارجية الأميركي"

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وذكر ماركو روبيو، خلال كلمة ألقاها أمام موظفي وزارته: "العالم تغير كثير خلال الفترة الماضية ويجب أن نعرف ما سيجري مستقبلا".أضاف: "مهمتي لن تكون سهلة، ستكون هناك تحديات وأوقات صعبة وسنسعى لتجنب النزاعات لكن ليس على حساب قيمنا".تابع: "سياستنا الخارجية مبنية على مصلحتنا أولا، وإذا تقاطعت مصالحنا مع مصالح الآخرين فسنعمل معهم".وأكد وزير الخارجية الأميركي الجديد: "مهمتنا تعزيز السلام في أنحاء العالم وسنكون مدافعين عن قيمنا".