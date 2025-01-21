عميل غاضب ينفّذ عملية اغتيال داخل مصرف في مصر.. الضحية ضابط

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شهد فرع بنك مصر في الفيوم حادثة دامية، حيث قُتل ضابط في الشرطة المصرية وأصيب 3 آخرون خلال محاولتهم منع أحد العملاء من الاعتداء على مدير الفرع، بعد مشادة نشبت بسبب مطالبته بالحصول على عوائد حسابه قبل موعدها المحدد.وبحسب مصدر أمني، فقد استلّ المتهم مؤمن محسن عبد السميع (36 عامًا) سكينًا ووجّه طعنات قاتلة إلى العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم، الذي كان متواجدًا لاحتواء الموقف، ما أدى إلى وفاته على الفور، فيما أصيب آخرون خلال الحادثة.ولفت، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن المتهم وجه طعنات لأشخاص آخرين، من بينهم أمناء الشرطة، ليرتفع عدد المصابين فى الحادث إلى 5، من بينهم شخصان في حالة خطرة، بينما تمكنت قوات الأمن في وقت لاحق من السيطرة على مرتكب الواقعة وألقت القبض عليه. (سكاي نيوز)