أميركي من أصل عربي.. من هو منفذ عملية الطعن في تل أبيب؟

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عن منفذ عملية الطعن التي وقعت في عدة مواقع بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل.وأسفرت العملية، بحسب مصادر في الشرطة الإسرائيلية، عن إصابة 4 إسرائيليين، اثنان منهم بحالة خطيرة، والبقية حالتهم متوسطة.وذكرت هيئة البث، أن منفذ عملية الطعن يدعى عبدالعزيز القاضي، وهو مواطن من أصول مغربية يحمل الجنسية الأميركية.وأشارت إلى أن قاضي عبدالعزيز وصل إلى إسرائيل قبل عدة أيام من تنفيذ العملية باعتباره سائحاً أميركياً.ولاحقاً، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن أحد المصابين في عملية الطعن في تل أبيب هو مقاتل من الجيش الإسرائيلي أُصيب، سابقاً، في معارك غزة.وأشارت القناة إلى أن المصاب المذكور بُتر جزء من يده، ويتلقى العلاج في مستشفى "إيخيلوف"، وحالته متوسطة.