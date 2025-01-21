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ارتفاع عدد ضحايا حريق منتجع التزلج في تركيا واردوغان يعلق

Lebanon 24
21-01-2025 | 16:22
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أعلن وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، أن عدد ضحايا حريق منتجع التزلج في تركيا ارتفع إلى 76 شخصًا.

وحسب المسؤولين، فقد اندلع حريق في فندق مكون من 12 طابقا بمنتجع تزلج شهير شمال غربى تركيا في وقت مبكر، أثناء عطلة مدرسية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 76 شخصا من بينهم اثنان على الأقل توفيا نتيجة قفزهما من المبنى هربا من النيران.
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كما أصيب 51 شخصا آخرين في الحريق الذي وقع بفندق "غراند كارتال" في كارتل كايا، بجبال كوروغلو في محافظة بولو، على بعد نحو 300 كيلومتر شرق إسطنبول، وفقا لما ذكره وزير الداخلية.

وفي خطاب قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "للأسف تلقينا أنباء حزينة هذا الصباح من بولو، كارتل كايا. قتل وأصيب إخواننا وأخواتنا في حريق اندلع في فندق".

وأضاف: "سيجري اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على جميع جوانب الحادث وتحميل المسؤولين المسؤولية".
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