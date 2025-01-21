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عربي-دولي

ترامب: على الإتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد من الجهد لدعم كييف

Lebanon 24
21-01-2025 | 18:43
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أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى أنه "سينظر في فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال رفض نظيره فلاديمير بوتين التفاوض مع أوكرانيا للتوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".
وفي رد على سؤال عن إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا في حال لم يحضر بوتين إلى طاولة المفاوضات، أجاب ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض: "يبدو الأمر كذلك".
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وقال: "يجب عليه أن يبرم صفقة. أعتقد أنه يدمّر روسيا بعدم إبرام صفقة"، محذراً من أن "روسيا ستكون في ورطة كبيرة".
وأكد أنه "يستعد لعقد لقاء مع بوتين"، مردفاً: "توافقت معه بشكل رائع، وآمل أن يرغب في التوصل إلى اتفاق".
وتابع: "لا يمكنه أن يشعر بالاثارة كونه لا يبلي بلاءً حسناً. أعني أنه يبذل ما باستطاعته، لكن معظم الناس كانوا يعتقدون أن هذه الحرب ستنتهي في نحو أسبوع واحد، والآن أنت تدخل السنة الثالثة، أليس كذلك؟".
وأشار إلى أن "الاقتصاد الروسي تعرّض لضربة قاسية، بما في ذلك التضخّم".
ولفت إلى أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه برغبته في التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب".
وأكد أن "زيلينسكي يريد التوصل إلى اتفاق".
وقال إن "إدارته تدرس أيضاً مسألة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا"، مضيفاً أن "على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد من الجهد لدعم كييف".
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