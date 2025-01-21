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حفل تنصيب ترامب يحقق 24.6 مليون مشاهدة تلفزيونية

Lebanon 24
21-01-2025 | 23:33
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ذكرت شركة "نيلسن" التحليلية أن حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقق 24.6 مليون مشاهدة على شاشات التلفزيون.

وجاء في بيان لشركة "نيلسن": "تشير التقديرات إلى أن 24.6 مليون شخص شاهدوا يوم الاثنين الماضي، حفل تنصيب دونالد ترامب كرئيس سابع وأربعين للولايات المتحدة".
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وأشارت الشركة إلى أن أعلى عدد من المشاهدين لحفل ترامب، الذي استمر حوالي 6.5 ساعة بشكل عام، سُجل حوالي الساعة 12:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة حيث بلغ 34.4 مليون مشاهد.

يشار إلى أنه في كانون الثاني 2017، اجتذب حفل تنصيب ترامب 31 مليون مشاهد تلفزيوني.

وقد أصبح ترامب بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني الجاري الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أن شغل سابقا منصب الرئيس الـ45 للبلاد.

وتفاوتت نسبة مشاهدة حفل التنصيب على نطاق واسع على مدى نصف القرن الماضي، من أعلى نسبة مشاهدة بلغت 41.8 مليون عندما تولى رونالد ريغان منصبه في عام 1981 إلى أدنى نسبة مشاهدة بلغت 15.5 مليون في بداية الولاية الثانية لجورج دبليو بوش عام 2004.

ويمثل الرقم 24.6 مليون شخص متوسط عدد الأشخاص الذين تابعوا التغطية على إحدى 15 شبكة بين الساعة 10:30 صباحا إلى 19:30 مساء.

وفي السنوات الماضية، لم تكن التغطية تستمر لفترة طويلة.
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