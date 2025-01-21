Advertisement

عربي-دولي

الإفراج عن الأسرى عجّل بإطلاق عملية جنين.. صحيفة تكشف

Lebanon 24
21-01-2025 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1309700-638731249234575335.jpg
Doc-P-1309700-638731249234575335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن هناك عدة أسباب عجلت باتخاذ الجيش الإسرائيلي قرارا بإطلاق عملية عسكرية في جنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية في إطار اتفاق صفقة التبادل مع حماس، هو أبرز هذه الأسباب.
Advertisement

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن الإفراج عن عدد كهذا من الأسرى سيضاعف من احتمالات الإقدام على تنفيذ عمليات في الضفة.

 وأشارت الصحيفة إلى أن جزءا من المفرج عنهم سيعودون مباشرة إلى ما سمتها "دائرة الإرهاب" بين التخطيط والتنفيذ وإرسال منفذين. ومن الأسرى الذين سيفرج عنهم زكريا الزبيدي، الذي يُعد رمزا في مخيم جنين. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:51 | 2025-01-22
03:41 | 2025-01-22
03:38 | 2025-01-22
03:30 | 2025-01-22
03:15 | 2025-01-22
02:33 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24