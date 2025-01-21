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عربي-دولي
الإفراج عن الأسرى عجّل بإطلاق عملية جنين.. صحيفة تكشف
Lebanon 24
21-01-2025
|
23:34
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اعتبرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن هناك عدة أسباب عجلت باتخاذ الجيش الإسرائيلي قرارا بإطلاق عملية عسكرية في جنين شمال الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة، فإن الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية في إطار اتفاق صفقة التبادل مع حماس، هو أبرز هذه الأسباب.
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وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن الإفراج عن عدد كهذا من الأسرى سيضاعف من احتمالات الإقدام على تنفيذ عمليات في الضفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جزءا من المفرج عنهم سيعودون مباشرة إلى ما سمتها "دائرة الإرهاب" بين التخطيط والتنفيذ وإرسال منفذين. ومن الأسرى الذين سيفرج عنهم زكريا الزبيدي، الذي يُعد رمزا في مخيم جنين. (ارم نيوز)
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