بعد مقتل 3 فتيات.. ستارمر يطالب بمراجعة شاملة للنظام الأمني البريطاني

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أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حادث مقتل 3 فتيات خلال درس للرقص في بلدة ساوثبورت الساحلية، يجب أن يمثل نقطة تحول لمراجعة شاملة لكيفية حماية الدولة لمواطنيها.وأشار ستارمر إلى أن الحادثة تطرح "أسئلة صعبة" حول فشل السلطات في التعامل مع مراهق مهووس بالعنف قبل أن ينفذ هجومه الدموي في تموز الماضي، والذي أسفر عن طعن الفتيات حتى الموت وإصابة 8 أطفال آخرين ومعلمهم ومواطن عابر.وأعلن ستارمر في بيان تلفزيوني أن تحقيقا عاما سيتم إجراؤه لفحص الإخفاقات التي سمحت للمهاجم، أكسل روداكوبانا (18 عاما)، بتنفيذ جريمته. وقال رئيس الوزراء: "يجب أن تكون مأساة ساوثبورت نقطة فارقة لبريطانيا، حيث نعيد تقييم كيفية مواجهتنا للعنف الذي يتحدى التعريفات التقليدية للإرهاب".وأكد ستارمر أن الحكومة ملتزمة بضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، مع التركيز على تعزيز آليات الكشف المبكر عن التهديدات المحتملة.وختم حديثه بالتشديد على أن بريطانيا بحاجة إلى "تغيير جذري" في نهجها لمواجهة العنف، معتبرا أن حماية المواطنين يجب أن تكون في صلب أولويات الدولة.يأتي هذا التصريح في أعقاب اعتراف روداكوبانا المفاجئ بالذنب، في اليوم الأول من محاكمته الاثنين أمام محكمة ليفربول الملكية. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه غدا الخميس، وسط توقعات بعقوبة قاسية نظرا لفظاعة الجريمة.وأثارت هذه الحادثة جدلا واسعا حول فجوات النظام الأمني والقضائي في التعامل مع الأفراد الذين يظهرون ميولا عنيفة، مما يتطلب إعادة هيكلة استباقية لسياسات الحماية والمراقبة.