Advertisement

عربي-دولي

بعد تنصيب ترامب.. الليبراليون الفرنسيون يغادرون منصة "إكس"

Lebanon 24
22-01-2025 | 01:39
A-
A+
Doc-P-1309734-638731320586416148.jpeg
Doc-P-1309734-638731320586416148.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغلقت صحف فرنسية مثل Le Monde وLiberation حساباتها على منصة "إكس" بعد تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما تخلى عدد من النواب الفرنسيين عن استخدام هذا الموقع للتواصل الاجتماعي.

وكتبت صحيفة Liberation: "في نفس اليوم الذي تولى فيه دونالد ترامب زمام السلطة في البيت الأبيض، التزم العديد من منتقدي منصة "إكس" بمغادرة الشبكة الاجتماعية في 20 كانون الثاني".
Advertisement

ووفقا للصحيفة، "تحولت الشبكة الاجتماعية إلى وكالة دعائية تخدم الأفكار الرجعية لإيلون ماسك الذي يدعم رئيس الولايات المتحدة".

واعترفت الصحيفة في الوقت ذاته بأنه على الرغم من أن هذا الانسحاب يُوصف بأنه جماعي، إلا أن 38 فقط من أصل 570 برلمانيا أغلقوا صفحاتهم على المنصة، وجميعهم يتبنون وجهات نظر يسارية بحتة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:51 | 2025-01-22
03:41 | 2025-01-22
03:38 | 2025-01-22
03:30 | 2025-01-22
03:15 | 2025-01-22
02:33 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24