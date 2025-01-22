هجوم مفاجئ على حاجز في اللاذقية.. ومقتل 2 من إدارة العمليات

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استمرت حملات التفتيش في مناطق مختلفة من سوريا خلال الأسابيع الماضية، وفي هذا السياق وقع هجوم مفاجئ في محافظة اللاذقية شمال غرب البلاد.وفي التفاصيل، استهدف الهجوم حاجزًا أمنيًا عند مدخل مدينة جبلة في اللاذقية، وأسفر عن مقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة السورية الجديدة.وكانت "العمليات العسكرية" قد أعلنت قبل أسابيع عن بدء حملة لتسوية أوضاع العناصر السابقين في الجيش السوري ضمن مناطق اللاذقية.ومنذ تولي الإدارة الجديدة مسؤولية الأمن في البلاد بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، شنت الفصائل حملات لتفتيش عدة محافظات بحثًا عن "فلول النظام السابق".وفي الوقت ذاته، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم لتسوية أوضاعهم. كما قامت إدارة العمليات العسكرية بملاحقة بعض "رجالات الأسد" وضباطه الذين رفضوا التسوية، واعتقلتهم تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء لإجراء محاكمات عادلة. (العربية)