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عربي-دولي

بعد تصريحات ترامب.. مخاوف من "ترحيل" الأمير هاري وعائلته

Lebanon 24
22-01-2025 | 03:15
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مجددا عادت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السابقة، حول الأمير هاري، للظهور لتثير التساؤلات حول احتمالية "ترحيل" الأمير البريطاني وعائلته.

وكان الأمير هاري قد تنحى عن واجباته الملكية وانتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته الأميركية ميغان ماركل في آذار 2020.
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هجوم ترامب على هاري

وقبل عام من اليوم، هاجم دونالد ترامب، الأمير هاري بسبب ما وصفه بـ "الخيانة التي لا تغتفر" للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كما انتقد طريقة تعامل إدارة جو بايدن مع طلب دوق ساسكس، الذي اعترف بتعاطي المخدرات، لتأشيرة الإقامة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب لصحيفة "صنداي إكسبريس": "لن أحميه، لقد خان الملكة، هذا لا يغتفر، أعتقد أنهم كانوا كريمين جدا معه بعد ما فعله".

واعترف دوق ساسكس (38 عاما)، بتعاطي الكوكايين وتدخين الحشيش وتناول مخدرات هلوسة، في مذكراته التي حملت اسم "سبير".

وليس من الواضح ما إذا كان هاري، الذي انتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل عام 2020، قد ذكر تفاصيل تعاطيه للمخدرات في طلب التأشيرة.
مخاوف من الترحيل

وتدور مخاوف اليوم، من احتمالية تنفيذ ترامب لوعده، بمحاسبة هاري، بسبب اعترافه بتعاطي المخدرات خلال تقديمه على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لمجلة "هيلو"، كان الرئيس الأميركي معجبا جدا بالملكة إليزابيث الثانية، وعبر عن ولائه لها مرات عدة.

ويقيم الأمير هاري مع زوجته ميغان ماركل وطفليهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت في مونتيسيتو. وتبلغ قيمة منزلهم الفاره الآن 29 مليون دولار، بعد أن اشتروه مقابل 14.65 مليون دولار في عام 2020.(سكاي نيوز)


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