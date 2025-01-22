بعد تصريحات ترامب.. مخاوف من "ترحيل" الأمير هاري وعائلته

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مجددا عادت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السابقة، حول الأمير هاري، للظهور لتثير التساؤلات حول احتمالية "ترحيل" الأمير البريطاني وعائلته.وكان الأمير هاري قد تنحى عن واجباته الملكية وانتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته الأميركية ميغان ماركل في آذار 2020.هجوم ترامب على هاريوقبل عام من اليوم، هاجم دونالد ترامب، الأمير هاري بسبب ما وصفه بـ "الخيانة التي لا تغتفر" للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كما انتقد طريقة تعامل إدارة جو بايدن مع طلب دوق ساسكس، الذي اعترف بتعاطي المخدرات، لتأشيرة الإقامة في الولايات المتحدة.وقال ترامب لصحيفة "صنداي إكسبريس": "لن أحميه، لقد خان الملكة، هذا لا يغتفر، أعتقد أنهم كانوا كريمين جدا معه بعد ما فعله".واعترف دوق ساسكس (38 عاما)، بتعاطي الكوكايين وتدخين الحشيش وتناول مخدرات هلوسة، في مذكراته التي حملت اسم "سبير".وليس من الواضح ما إذا كان هاري، الذي انتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل عام 2020، قد ذكر تفاصيل تعاطيه للمخدرات في طلب التأشيرة.