17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تصريحات ترامب.. مخاوف من "ترحيل" الأمير هاري وعائلته
Lebanon 24
22-01-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
مجددا عادت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السابقة، حول الأمير هاري، للظهور لتثير التساؤلات حول احتمالية "ترحيل" الأمير البريطاني وعائلته.
وكان الأمير هاري قد تنحى عن واجباته الملكية وانتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته الأميركية ميغان ماركل في آذار 2020.
Advertisement
هجوم ترامب على هاري
وقبل عام من اليوم، هاجم دونالد ترامب، الأمير هاري بسبب ما وصفه بـ "الخيانة التي لا تغتفر" للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كما انتقد طريقة تعامل إدارة جو بايدن مع طلب دوق ساسكس، الذي اعترف بتعاطي المخدرات، لتأشيرة الإقامة في الولايات المتحدة.
وقال ترامب لصحيفة "صنداي إكسبريس": "لن أحميه، لقد خان الملكة، هذا لا يغتفر، أعتقد أنهم كانوا كريمين جدا معه بعد ما فعله".
واعترف دوق ساسكس (38 عاما)، بتعاطي الكوكايين وتدخين الحشيش وتناول مخدرات هلوسة، في مذكراته التي حملت اسم "سبير".
وليس من الواضح ما إذا كان هاري، الذي انتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل عام 2020، قد ذكر تفاصيل تعاطيه للمخدرات في طلب التأشيرة.
مخاوف من الترحيل
وتدور مخاوف اليوم، من احتمالية تنفيذ ترامب لوعده، بمحاسبة هاري، بسبب اعترافه بتعاطي المخدرات خلال تقديمه على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة.
ووفقا لمجلة "هيلو"، كان الرئيس الأميركي معجبا جدا بالملكة إليزابيث الثانية، وعبر عن ولائه لها مرات عدة.
ويقيم الأمير هاري مع زوجته ميغان ماركل وطفليهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت في مونتيسيتو. وتبلغ قيمة منزلهم الفاره الآن 29 مليون دولار، بعد أن اشتروه مقابل 14.65 مليون دولار في عام 2020.(سكاي نيوز)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يتجوّل بين جبيل وعمشيت... وهذا ما يقوم به في ساعات المساء
Lebanon 24
يتجوّل بين جبيل وعمشيت... وهذا ما يقوم به في ساعات المساء
10:32 | 2025-01-21
21/01/2025 10:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وسيم ويشبهها.. فنانة شهيرة تلتقي بابنها الشاب بعد سنوات من الحرمان (فيديو)
Lebanon 24
وسيم ويشبهها.. فنانة شهيرة تلتقي بابنها الشاب بعد سنوات من الحرمان (فيديو)
09:46 | 2025-01-21
21/01/2025 09:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة تتعلّق بزوجة بشار الأسد... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
فضيحة جديدة تتعلّق بزوجة بشار الأسد... هذه تفاصيلها
07:00 | 2025-01-21
21/01/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حديثها... ممثل لبنانيّ ينفعل على زوجته إليكم ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بسبب حديثها... ممثل لبنانيّ ينفعل على زوجته إليكم ما قاله (فيديو)
06:30 | 2025-01-21
21/01/2025 06:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإطلاق نار.. وفاة مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي
Lebanon 24
تعرّض لإطلاق نار.. وفاة مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي
13:44 | 2025-01-21
21/01/2025 01:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:51 | 2025-01-22
ماسك يرد على اتهامات "النازية".. هذا ما فعله
03:41 | 2025-01-22
في مصر.. جريمة مروّعة في معهد للسينما وهذه تفاصيلها
03:38 | 2025-01-22
من بينهم مالكه... سلسلة اعتقالات بعد حريق في فندق تركي
03:30 | 2025-01-22
تقرير لـ"Le Point": هكذا فقط يمكن أن تستمر الهدنة بين حماس وإسرائيل
02:33 | 2025-01-22
رئيس البرلمان العراقي: لتجنب ان نكون ساحة جديدة للصراع بين القوى الإقليمية
02:30 | 2025-01-22
تيك توك على هاتف ترامب؟ فيديو طريف للرئيس الأميركي
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
22/01/2025 11:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
22/01/2025 11:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
22/01/2025 11:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24