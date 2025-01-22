"The Conversation": لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.. 3 خيارات أمام ترامب

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ذكر موقع "The Conversation" الأسترالي أنه "وبحسب ما ورد، تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات مختلفة لمنع إيران من القدرة على بناء سلاح نووي. وتشمل هذه الخيارات إعادة التفاوض على اتفاق نووي ثانٍ، واتباع سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران من خلال تصعيد العقوبات، وشن غارات جوية على المنشآت النووية الإيرانية. وتأتي هذه المناقشات في أعقاب تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تشرين الثاني 2024، والذي وجد أن إيران كانت قريبة بشكل خطير من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات صالحة لصنع الأسلحة. وذكر التقرير أيضًا أن إيران تخطط لتثبيت أكثر من 6000 جهاز طرد مركزي جديد لتخصيب المزيد من اليورانيوم. لكن هناك قضايا مرتبطة بكل من الخيارات الثلاثة المتاحة أمام ترامب".إعادة التفاوض على الاتفاق النوويوبحسب الموقع، "تم التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة تحت إدارة باراك أوباما في عام 2015، ووقعت إيران والعديد من القوى العالمية على الاتفاق، وفرضت الصفقة قيودًا على البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات. وطُلب من إيران خفض مخزونها من اليورانيوم بنسبة 98٪ والحفاظ على مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67٪. وهذا أقل بكثير من المستوى اللازم لإنشاء قنبلة. ومع ذلك، انسحب ترامب من الاتفاق الإيراني خلال ولايته الأولى كرئيس، قائلاً إنه "مروع" و "من جانب واحد"."وتابع الموقع، "هناك دعم لاتفاق جديد في دوائر السياسة المختلفة في واشنطن، ولكن كانت هناك زيادة حادة في المشاعر المعادية لأميركا في إيران على مدى السنوات الأخيرة، مما قلل من احتمالية عودة طهران إلى طاولة المفاوضات. وأظهرت استطلاعات الرأي التي صدرت بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018 أن 70٪ من الإيرانيين يعتقدون أن طهران لا ينبغي لها تقديم أي تنازلات أخرى للولايات المتحدة من أجل اتفاق نووي مستقبلي.وأدى اغتيال القائد العسكري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في كانون الثاني 2020 إلى تآكل صورة ترامب في طهران. وقد تفاقمت هذه المشاعر المعادية لأميركا من خلال الخطب النارية التي ألقاها المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي توعد بـ "الانتقام الشديد" من المسؤولين عن اغتيال سليماني، ووصف الولايات المتحدة بأنها "مجرمة"."تشديد العقوباتوبحسب الموقع، "لدى إيران نفور تاريخي عميق الجذور من الهيمنة الغربية، وبشكل أكثر تحديدًا الهيمنة الأميركية. وعززت حملة ترامب للضغط الأقصى على إيران خلال ولايته الأولى تفكير طهران بشأن الهيمنة الأميركية. وأدان العديد من المسؤولين الإيرانيين العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ووصفوها بأنها "إرهاب اقتصادي" وانتقدوا "عطش واشنطن للحرب". كما استخدمت الحكومة الإيرانية العقوبات مرارًا وتكرارًا لحشد الدعم الشعبي لقيادتها".وتابع الموقع، "هناك بعض الدلائل على أن هذه الرسالة نجحت. ففي استطلاع أجري عام 2024 وشمل 2280 مواطنًا إيرانيًا، أعرب أكثر من 69٪ من المستجيبين عن دعمهم لسعي إيران للحصول على الأسلحة النووية. ومن المرجح أن يؤدي فرض المزيد من العقوبات إلى تعميق معارضة إيران للولايات المتحدة، مما يعقد الجهود الرامية إلى إعادة التفاوض على الاتفاق النووي. لن يتراجع النظام الإيراني على الأرجح عن موقفه إزاء عودة حملة الضغط القصوى التي يشنها ترامب، حتى لو أدت إلى فرض عقوبات جديدة من دول أخرى، فقد أظهر البرنامج النووي الإيراني مرونة ملحوظة على مر السنين".ضرب المنشآت الإيرانيةوبحسب الموقع، "الخيار الأخير الذي يدرسه فريق ترامب هو شن غارات جوية وقائية على المنشآت النووية الإيرانية. ويمثل هذا الخيار انحرافًا عن السياسة الأميركية القديمة المتمثلة في احتواء طهران من خلال الإكراه الاقتصادي. ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي إلى تصعيد كبير في الأعمال العدائية بين البلدين. إن الضربات الأميركية على الأراضي الإيرانية ليست مستحيلة بالتأكيد. ففي تشرين الأول 2024، أعرب ترامب عن دعمه للرد الإسرائيلي على إيران، وحث إسرائيل على ضرب البرنامج النووي الإيراني أولاً، ثم "القلق بشأن الباقي في وقت لاحق". وبدلاً من مناقشة السياسات المتشددة لإحباط البرنامج النووي الإيراني، من المعتقد أن نهج أميركا ينبغي أن يكون الترقب والانتظار، وهذا من شأنه أن يكون مفتاحاً لتقييم ما إذا كانت إيران، التي شُلَّ اقتصادها بسبب العقوبات، تميل نحو الصين وروسيا في التجارة، أو تعود إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نووي ثان".