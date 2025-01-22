في اليوم الثاني للعملية الإسرائيلية.. دوي انفجار كبير بمخيم جنين

Advertisement

نفذت طائرة إسرائيلية بدون طيار غارة في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت إذاعة كان الإسرائيلية اليوم الأربعاء.وتحدثت مصادر إعلامية فلسطينية عن سماع دوي انفجار كبير في مخيم جنين، وذلك في اليوم الثاني للعملية الإسرائيلية في المدينة ومخيمها.وبينما تحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن الغارة التي نفذتها في جنين، فإنها لم تكشف عن طبيعتها ولا الهدف الذي هاجمته الطائرة المسيرة.غير أن وكالة الأنباء الفلسطينية أشارت إلى أن طائرات حربية إسرائيلية وأخرى مسيّرة تواصل التحليق في أجواء المنطقة.وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن "سماع دوي انفجار كبير في مخيم جنين"، وذكرت أن عبوة ناسفة انفجرت وسط المخيم، وذلك في اليوم الثاني على التوالي للهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها على جنين ومخيمها، حيث أسفر حتى الآن عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين بجروح.وبدأت جرافات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بتجريف شارع ومدخل مستشفى جنين الحكومي، وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية، كما جرفت محيط مستشفى ابن سينا، وتعمدت تدمير شوارع في المدينة وفي محيط المخيم، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، والبنايات السكنية المطلة على مخيم جنين مع تواصل اغلاق مداخله ومنع خروج الأهالي منه.(سكاي نيوز)