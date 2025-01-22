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تحطم مقاتلة إيرانية.. وهذا مصير طاقمها

Lebanon 24
22-01-2025 | 05:03
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أفادت وكالة إرنا الإيرانية أن مقاتلة إيرانية تحطمت في محافظة همدان غرب إيران.
 
وبحسب الوكالة، نجا طاقم المقاتلة من الموت بعد قفزهم بالمظلات. 
 
 
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إيران

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