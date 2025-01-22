Advertisement

عربي-دولي

سجّان خلع كتفه وأعاده... معتقل في السجون السوريّة يروي تفاصيل مروّعة

Lebanon 24
22-01-2025 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1309833-638731453762014672.jpg
Doc-P-1309833-638731453762014672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال يلف قضية المعتقلين والمختفين قسراً الشغل الشاغل للسوريين بعد إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل شهر ونصف. وبين الحين والآخر تتكشف المآسي، ويروي الضحايا ما عاشوه من ظلم وعنف أثناء سنوات الاعتقال.
Advertisement

وكشف مهند الكشماط الرجل الخمسيني أنه خرج من المعتقل بعد سقوط النظام، بعد أن دخله عام 2019.

وأضاف أنه شهد أساليب تعذيب لا توصف، خصوصا وأنه انتقل من فرع المخابرات في دير الزور إلى فرع فلسطين.

كما تابع أن مشاهد التعذيب لا يتحملها عقل عاقل، موضحاً أن الحيطان تشهد إذ كتب عليها الداخل مفقود والخارج مولود.

وكشف أنه تعرض للتعذيب والضرب والإهانة والشتم بالشرف والعرض، لافتا إلى أن أسياخ الحديد كانت تترك أثرها على الأجساد.

وتذكر خلع الأكتاف أثناء الشبح، موضحا أنه أصيب بها مرتين، في الأولى أعاد السجان كتفه إلى حالته الطبيعية بعد أن دفعه على الحائط، مشددا على أن السجان يعرف تماما طريقة خلع الكتف ثم إعادته.

وأوضح أن الإصابات كانت تصل أحيانا إلى كسور في العظام.

أما عن الأيام الأخيرة داخل المعتقل، لفت إلى أنهم سمعوا بأن إدارة العمليات حررت حلب، فسادت فرحة غامرة قلوب المعتقلين، خصوصا بعد ورود أنباء عن وصولهم حماة ثم حمص.

وأكد أنهم كانوا على يقين بأن معركة حمص هامة مفصلية ستغير مجر التاريخ، وهو ما حدث فعلاً، إذ أسقط النظام بعدها.

وتابع أن المعتقلين فكوا أنفسهم وخلعوا الأبواب بعد سماع خبر سقوط النظام وهروب السجانة، مشددا على أن الفرحة لا توصف. (العربية)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:44 | 2025-01-22
13:44 | 2025-01-22
13:40 | 2025-01-22
13:29 | 2025-01-22
13:27 | 2025-01-22
13:12 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24