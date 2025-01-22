كان يدير "طريق الحرير".. لماذا أعفى ترامب عن "روس أولبريخت"؟

اسم أثار الجدل خلال السنوات الماضية لتورطه في ما يسمى "طريق الحرير" وهي سوق سوداء على الإنترنت مختصة ببيع الممنوعات مثل المخدرات وغيرها.

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هذا الاسم هو روس أولبريخت المدان منذ عام 2015 في نيويورك بتهمة مؤامرة مخدرات وغسل أموال وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وخرج اسمه للعلن ثانية بعدما منحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوا رئاسياً.فقد أكد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أنه وقع على عفو كامل وغير مشروط عن روس، الذي كان يدير "طريق الحرير"، مشيرا إلى أنه اتصل بوالدة روس لإبلاغها بأنه منح العفو لابنها.وأضاف ترامب في منشوره على الإنترنت مساء الثلاثاء: "كان الحثالة الذين عملوا على إدانته من نفس المجانين الذين شاركوا في تسليح الحكومة ضدي في العصر الحديث. لقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة مرتين، بالإضافة إلى 40 عاما. إنه أمر سخيف!" (العربية)