فيديو مُركّب مُثير للجدل... ترامب يجرّ بايدن على كرسيّ مُتحرّك ويرميه في "القمامة"!

"ترامب يرمى المسن بايدن إلى مكانه بمزبلة التاريخ".. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون مقطع فيديو مولد بتقنية الذكاء الاصطناعي يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتخلص من سلفه جو بايدن، بوضعه في حاوية "قمامة".#ترامب #بايدن #واشنطن pic.twitter.com/fFoG2yl8xU
— RT Arabic (@RTarabic) January 22, 2025
"ترامب يرمى المسن بايدن إلى مكانه بمزبلة التاريخ".. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون مقطع فيديو مولد بتقنية الذكاء الاصطناعي يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتخلص من سلفه جو بايدن، بوضعه في حاوية "قمامة".#ترامب #بايدن #واشنطن pic.twitter.com/fFoG2yl8xU