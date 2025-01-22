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عربي-دولي

فيديو مُركّب مُثير للجدل... ترامب يجرّ بايدن على كرسيّ مُتحرّك ويرميه في "القمامة"!

Lebanon 24
22-01-2025 | 05:37
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تحت عنوان "ترامب يرمي المسن بايدن إلى مكانه في مزبلة التاريخ"، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مركب بتقنية الذكاء الاصطناعي، يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يتخلص من سلفه جو بايدن، بوضعه في "حاوية قمامة"، بعدما كان يجرّه على كرسيّ متحرّك.
 
 
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