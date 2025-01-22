فيديو مُركّب مُثير للجدل... ترامب يجرّ بايدن على كرسيّ مُتحرّك ويرميه في "القمامة"!

تحت عنوان "ترامب يرمي المسن بايدن إلى مكانه في مزبلة التاريخ"، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مركب بتقنية الذكاء الاصطناعي، يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يتخلص من سلفه جو بايدن، بوضعه في "حاوية قمامة"، بعدما كان يجرّه على كرسيّ متحرّك.

"ترامب يرمى المسن بايدن إلى مكانه بمزبلة التاريخ".. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون مقطع فيديو مولد بتقنية الذكاء الاصطناعي يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتخلص من سلفه جو بايدن، بوضعه في حاوية "قمامة".#ترامب #بايدن #واشنطن pic.twitter.com/fFoG2yl8xU — RT Arabic (@RTarabic) January 22, 2025 Advertisement