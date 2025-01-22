أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم بجهود ديبلوماسية بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي ساهمت في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد 15 شهرا من الحرب.



وقال غوتيريش في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية: "لقد بذل الرئيس الأميركي المنتخب وقتها (في إشارة إلى ترامب قبل تنصيبه) جهودا ديبلوماسية حثيثة ساعدت كثيرا" في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما نقلت "فرانس برس".

Advertisement

(الوكالة الوطنية)