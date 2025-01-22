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عربي-دولي

مستشار ترامب: الرئيس الأميركيّ يعتزم فرض عقوبات على الدول المُؤيّدة لـ"حماس"

Lebanon 24
22-01-2025 | 07:43
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أكد مايك إيفانس وهو مستشار مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "الأخير سيفرض عقوبات ضد كل دولة تؤيد حركة حماس، بما في ذلك قطر".
وقال إيفانس، في مقابلة مع قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، إن "الرئيس الأميركي الجديد سيمنح إسرائيل الإذن بإنهاء عملها في غزة بقبضة ثقيلة ومن دون قيود، إذا انتهك اتفاق تبادل الأسرى في المرحلة الثانية".
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وأضاف أن "إدارة ترامب ستقيم صندوقاً "لا سيطرة للفلسطينيين عليه"، وسيديره تحالف يشمل مصر والسعودية وسيشمل هذا تطبيع مع إسرائيل".
وأكد أن "التطبيع الإسرائيلي- السعودي سيكون خلال هذا العام"، مشيراً أيضاً إلى أنّه "سيكون هناك ضمّ في الضفة الغربية".
ولفت إيفانس إلى أن "ترامب لن يرسل جنوداً من أجل القتال في الشرق الأوسط"، مشددا في الوقت عينه على أنّه "سيعطي إسرائيل كل ما تحتاج إليه". (سبوتنيك)
 
 
 
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