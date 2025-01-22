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بعد سنة وشهرين على احتجازها.. الحوثيون يفرجون عن طاقم السفينة "غلاكسي ليدر"

Lebanon 24
22-01-2025 | 08:09
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بعد سنة وشهرين على احتجازها، أعلن الحوثيون في اليمن اليوم الأربعاء، أنهم أفرجوا عن طاقم السفينة "غلاكسي ليدر".
 
وأضاف الحوثوين أنهم سلّموا الطاقم إلى سلطنة عُما، وفقا لوسائل إعلام تابعة لهم.
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وكان الحوثيون أعلنوا يوم 19 تشرين الثاني 2023 الاستيلاء على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر.

كما بث الإعلام الحربي التابع لهم يومها، مشاهد تظهر إنزال قوات عسكرية من طائرة مروحية على سطح السفينة وانتشار القوات في السفينة ثم اقتحام غرفة قيادتها واستسلام الطاقم. (العربية) 
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