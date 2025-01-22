معلومات لا يعرفها الكثيرون عن نجل ترامب... من هو بارون؟

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لا أحد من آلاف من حضروا حفل تنصيب ترامب شخصيا الاثنين الماضي، كان أطول قامة من أصغر أبنائه الخمسة، والوحيد من زوجته السلافية الأصل ميلانيا، وهو المولود باسم Barron William Trump في 20 آذار 2006 بنيويورك، فطوله 6 أقدام و9 بوصات أيّ 205 سنتيمترات تماما.والمعلومات عن بارون قليلة جدا، منها أنه ملم باللغة السلوفينية التي تعلمها من والدته التي اعتادت على التحدث إليه بها، بحسب ما نقلت مجلة PEOPLE الأميركية عنها، كما كانت جدته لأمه، وهي Amalija Knavs التي توفيت في كانون الثاني العام الماضي، تتحدث إليه بها أيضا.وورد أيضا عن "أم بارون" في تقرير المجلة الشهر الماضي، وهو تقرير ورد الكثير منه في مواقع أميركية عدة، أن ابنها الوحيد "خجول جدا، ومنطوٍ على نفسه" فيما نقلت المجلة عن مصدر مقرّب منها، قوله: "إنها كانت أمّا جيدة دائما لابنها طوال السنوات الماضية" فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في كانون الثاني العام الماضي، أن طول بارون كان 6 أقدام و7 بوصات، وأن والده وصفه مرة بأنه "صبي خاص" لكنه لم يشرح ما قال.كما ظهر ترامب في حفل التنصيب الاثنين الماضي، يشيد بابنه ويصفه بأنه "طويل القامة"، وبأنه صاحب الاستراتيجية للظهور في "بودكاست جو روغان" لكسب أصوات الناخبين الأصغر سنا، وأنه "كان يعرف أصوات الشباب. كما تعلمون، لقد فزنا بأصوات الشباب بفارق 36 نقطة، وكان يقول: "أبي، عليك أن تخرج وتفعل هذا أو ذاك، وقد فعلنا الكثير مما قاله. وهو يحترمهم جميعا، لقد فهمهم جيدا. لقد فهم السوق" .بارون حاليا، هو طالب في "كلية ستيرن للأعمال" في جامعة نيويورك، وهي بحثية خاصة، موصوفة بأنها "واحدة من أقدم كليات إدارة الأعمال في العالم" فقد تأسست عام 1900 وتخرج منها مشاهير من الأميركيين والأجانب.ولا أحد يعرف للآن، من داخل العائلة "الترامبية" ومن خارجها، إذا كان لبارون صديقة خاصة مرتبط بها عاطفيا. (العربية)