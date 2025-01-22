17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
معلومات لا يعرفها الكثيرون عن نجل ترامب... من هو بارون؟
Lebanon 24
22-01-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا أحد من آلاف من حضروا حفل تنصيب ترامب شخصيا الاثنين الماضي، كان أطول قامة من أصغر أبنائه الخمسة، والوحيد من زوجته السلافية الأصل ميلانيا، وهو المولود باسم Barron William Trump في 20 آذار 2006 بنيويورك، فطوله 6 أقدام و9 بوصات أيّ 205 سنتيمترات تماما.
Advertisement
والمعلومات عن بارون قليلة جدا، منها أنه ملم باللغة السلوفينية التي تعلمها من والدته التي اعتادت على التحدث إليه بها، بحسب ما نقلت مجلة PEOPLE الأميركية عنها، كما كانت جدته لأمه، وهي Amalija Knavs التي توفيت في كانون الثاني العام الماضي، تتحدث إليه بها أيضا.
وورد أيضا عن "أم بارون" في تقرير المجلة الشهر الماضي، وهو تقرير ورد الكثير منه في مواقع أميركية عدة، أن ابنها الوحيد "خجول جدا، ومنطوٍ على نفسه" فيما نقلت المجلة عن مصدر مقرّب منها، قوله: "إنها كانت أمّا جيدة دائما لابنها طوال السنوات الماضية" فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في كانون الثاني العام الماضي، أن طول بارون كان 6 أقدام و7 بوصات، وأن والده وصفه مرة بأنه "صبي خاص" لكنه لم يشرح ما قال.
كما ظهر ترامب في حفل التنصيب الاثنين الماضي، يشيد بابنه ويصفه بأنه "طويل القامة"، وبأنه صاحب الاستراتيجية للظهور في "بودكاست جو روغان" لكسب أصوات الناخبين الأصغر سنا، وأنه "كان يعرف أصوات الشباب. كما تعلمون، لقد فزنا بأصوات الشباب بفارق 36 نقطة، وكان يقول: "أبي، عليك أن تخرج وتفعل هذا أو ذاك، وقد فعلنا الكثير مما قاله. وهو يحترمهم جميعا، لقد فهمهم جيدا. لقد فهم السوق" .
بارون حاليا، هو طالب في "كلية ستيرن للأعمال" في جامعة نيويورك، وهي بحثية خاصة، موصوفة بأنها "واحدة من أقدم كليات إدارة الأعمال في العالم" فقد تأسست عام 1900 وتخرج منها مشاهير من الأميركيين والأجانب.
ولا أحد يعرف للآن، من داخل العائلة "الترامبية" ومن خارجها، إذا كان لبارون صديقة خاصة مرتبط بها عاطفيا. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل شهير ينبهر بجمال ملكة جمال لبنان ندى كوسا.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
ممثل شهير ينبهر بجمال ملكة جمال لبنان ندى كوسا.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:16 | 2025-01-22
22/01/2025 12:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صحّته تدهورت ووضعه الماديّ صعب جدّاً... مفاجأة جديدة عن الفنان المعروف هذا ما حصل معه
Lebanon 24
صحّته تدهورت ووضعه الماديّ صعب جدّاً... مفاجأة جديدة عن الفنان المعروف هذا ما حصل معه
05:30 | 2025-01-22
22/01/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة ابنتها.. ممثلة شهيرة تُغادر لبنان إلى لندن (صورة)
Lebanon 24
برفقة ابنتها.. ممثلة شهيرة تُغادر لبنان إلى لندن (صورة)
04:41 | 2025-01-22
22/01/2025 04:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
من بعبدا.. أمرٌ يفعله عون يومياً
Lebanon 24
من بعبدا.. أمرٌ يفعله عون يومياً
01:45 | 2025-01-22
22/01/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وخوف بعد العثور على سمكة يوم القيامة.. هل تُؤشّر إلى وقوع زلزال قريباً؟
Lebanon 24
هلع وخوف بعد العثور على سمكة يوم القيامة.. هل تُؤشّر إلى وقوع زلزال قريباً؟
06:38 | 2025-01-22
22/01/2025 06:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:44 | 2025-01-22
في سوريا.. هجوم لعناصر "الأسد" يسفر عن قتلى وجرحى في إدارة العمليات العسكرية
13:44 | 2025-01-22
دولة عربية قد تطبع مع "إسرائيل".. هذا ما كشفه مبعوث ترامب للشرق الأوسط
13:40 | 2025-01-22
قبل انتهاء مهلة الـ60 يومًا.. هذا ما تريد إسرائيل أن تفعله في الجنوب
13:29 | 2025-01-22
بالفيديو.. مزحة الشيباني عن ترامب تضحك توني بلير
13:27 | 2025-01-22
وزير خارجية سوريا: هذا إنجازنا الأكبر.. وهنا مفتاح الاستقرار
13:12 | 2025-01-22
بعد عبورهم من لبنان إلى إسرائيل بطريقة غير شرعية.. ما مصير الأتراك الثلاث؟
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
22/01/2025 20:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
22/01/2025 20:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
22/01/2025 20:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24