هل تعود السفن غير المرتبطة بإسرائيل إلى البحر الأحمر؟

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قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "دي.بي ورلد"، إن السفن غير المرتبطة بإسرائيل قد تبدأ في العودة للبحر الأحمر في غضون أسبوعين فقط، وأضاف أن ذلك قد يدفع أسعار الشحن "للانخفاض بشدة".وتابع يوفراج نارايان في تصريحات لوكالة "رويترز" على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" في سويسرا أن أسعار الشحن البحري قد تتراجع "بما لايقل عن 20 أو 25 بالمئة" على مدى شهرين لثلاثة أشهر.لكن نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة المملوكة لإمارة دبي أضاف أنه من الصعب التنبؤ بمدى زمني محدد. (سكاي نيوز)