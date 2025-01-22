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عربي-دولي

"جريمة الأقصر".. تفاصيل عن المتّهم ودوافعه

Lebanon 24
22-01-2025 | 10:01
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بدأت تفاصيل ودوافع "جريمة الأقصر" في مصر، التي وصفت بـ"البشعة" تتكشف، حيث أكد مصدر أمني أن المتهم بارتكاب الجريمة معروف بأنه يعاني من اضطراب نفسي منذ سنوات طويلة".

وأوضح المصدر الأمني في مديرية أمن الأقصر أن المتهم ارتكب الجريمة بسبب تعاطيه كمية من المواد المخدرة.
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وأوضح أن إدارة المباحث العامة في مديرية أمن الأقصر تواصل تحقيقاتها حاليا مع المتهم، الذي ألقت القبض عليه بعد أقل من ساعة من ارتكابه الجريمة، إذ يتم احتجازه حاليا في قسم شرطة الأقصر، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

والثلاثاء، شهدت محافظة الأقصر الواقعة جنوب مصر جريمة قتل مروعة هزت البلاد، إذ أقدم شاب عشريني على قتل أحد الأشخاص، وقطع رأسه وتجول به أمام أعين المارة في أحد شوارع منطقة أبو الجود في المدينة. (سكاي نيوز)

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