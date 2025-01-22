قيادي في "حماس": إسرائيل لن تعود إلى الحرب

استبعد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، عودة الحرب على قطاع غزة مجددا، مرجعًا ذلك إلى أن استمرارها يخالف المنطق والقواعد الإنسانية والدولية.

وخلال لقاء مع "راديو سبوتنيك"، ثمّن "صمود الشعب الفلسطيني الذي استمر في مقاومته رغم ما عانه خلال هذه الحرب من تجاوزات"، مشيرا إلى "الأثمان الذي تكبدها العدو في مجالات الاقتصاد والأمن والمال والعلاقات الخارجية والسمعة الدولية التي أساءت له، كل هذه العوامل أجبرته على وقف الحرب ولن يعود إلى ممارسة الإجرام والإبادة".

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وأوضح أن "الاتفاق والضمانات من الوسطاء تفيد بأن هذه اتفاقية على 3 مراحل تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم"، مبينا أن "الاتفاق واضح ومحكم ولا يقبل مسارات يسخدمها العدو لتبرير تراجعه أو انسحابه، فهو محكم بنصوص واضحة، تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وحتى مصالح الاحتلال من خلال عودة جنوده ومحتجزيه وهو ما لم يحققه بدون اتفاق". (سبوتنيك)