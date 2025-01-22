مبعوث ترامب إلى "الشرق الأوسط".. ما القصة؟

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ونقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية في وقت سابق عن ويتكوف عزمه زيارة قطاع غزة لضمان الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.وفي إشارة إلى مدى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد، يخطط ويتكوف أيضا للتواجد بشكل شبه دائم في المنطقة على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة، وفق ما نقلت الشبكة عن مسؤول في إدارة ترامب.وسيعمل ويتكوف على حل المشاكل التي قد تندلع على الأرض والتي يعتقد أنها قد تؤدي إلى انهيار اتفاق ووقف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في أي لحظة، وفقا للمسؤول.