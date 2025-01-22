ترامب يهدّد بوتين مجددًا: انهِ الحرب وإلا...

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عاد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب وكرر تهديداته السابقة لبوتين، المتعلقة بضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا.فتوعد ترامب، روسيا بـ "الكثير من العقوبات" إذا لم تتوصل لاتفاق ينهي الحرب.وأضاف أنه لا يتطلع إلى إيذاء روسيا فهو يحب الشعب الروسي، وكانت لديه دائما علاقة جيدة جدا مع الرئيس بوتين.كما أعلن أنه سيتحدث إلى نظيره الروسي ليطلب منه إيقاف ما سمّاها "الحرب السخيفة".كذلك هدد بأن الأمور سوف تصبح أسوأ إذا لم تبرم صفقة في أوكرانيا بأقرب وقت، مهدداً بأن فرض مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات سيكون الحل الوحيد.وكان ترامب كرر مرارا باحتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا، إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. (العربية)