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إقتصاد

ماكرون وشولتس يجتمعان لمناقشة تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

Lebanon 24
22-01-2025 | 14:25
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سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى إظهار الوحدة خلال اجتماع في باريس، الأربعاء، في وقت تكافح فيه أوروبا للرد بصورة موحدة على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.
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وقال ترامب، الذي هدد أيضا كندا والمكسيك والصين بفرض رسوم جمركية باهظة، أمس الثلاثاء إن أوروبا لديها فائضا تجاريا مثيرا للقلق مع الولايات المتحدة وإنها "مشمولة في الرسوم الجمركية".

وفي تصريحات للصحفيين قبل غداء عمل جمعهما في قصر الإليزيه، أصر ماكرون وشولتس على أن أوروبا قوية وأن التحالف الفرنسي الألماني متين على الرغم من أنهما يتوقعان مواجهة صعوبات.

وقال شولتس: "سيشكل الرئيس ترامب تحديا، وهذا واضح بالفعل".

وأضاف: "موقفنا واضح، أوروبا منطقة اقتصادية كبيرة يبلغ عدد سكانها نحو 450 مليون نسمة. نحن أقوياء، ونقف متحدين. وأوروبا لن تختبئ".


ولطالما دفع ماكرون من أجل أن تعتمد أوروبا على نفسها.

وقال ماكرون: "بعد تنصيب إدارة جديدة في الولايات المتحدة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يؤدي الأوروبيون وبلدانا (فرنسا وألمانيا) دورهم في تعزيز أوروبا الموحدة القوية ذات السيادة".

وذكر الزعيمان قطاعات الصلب والسيارات والكيماويات بوصفها مهمة للاقتصاد الأوروبي، وهي أهداف محتملة للرسوم الجمركية الأميركية. (سكاي نيوز)

إقتصاد

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