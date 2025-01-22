معركة "بيانات" بين "حماس" و "فتح"

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اتهمت حركة "فتح" الفلسطينية حركة "حماس"، بمنح إسرائيل "كل مبررات تدمير الضفة الغربية"، بعد بيان أصدرته الأخيرة بشأن العملية الإسرائيلية في جنين.وأبدت حركة "فتح" في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "استنكارها المواقف والتصريحات الغريبة التي تصدر عن حركة حماس، التي أبدت مرونة وتنازلات للاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى تفاهمات تحفظ سلطتها في قطاع غزة، حتى لو كانت على حساب دماء أبناء شعبنا وتضحياتهم، بينما تصر على منحه كل مبررات تدمير الضفة الغربية". حسب نص البيان.ودعا الناطق باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، "حماس" إلى "مراجعة مواقفها والكف عن تقديم ذرائع للاحتلال لضرب الوحدة الوطنية وإدامة الانقسام".وجاءت اتهامات حركة "فتح" ردا على بيان لحركة "حماس" نددت فيه "بتواصل نزيف الدم الفلسطيني على يد أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية". (ارم نيوز)