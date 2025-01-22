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أوامر إخلاء مع تجدد حرائق لوس أنجلوس

Lebanon 24
22-01-2025 | 16:42
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أصدرت السلطات الأميركية أوامر إخلاء جديدة، مع تحرك حريق غابات جديد بسرعة مهددا المنازل فى المنطقة الوعرة القاحلة فى شمال لوس أنجلوس.

واندلع حريق هيوز في ساعة متأخرة من صباح الأربعاء، وسرعان ما أتى على مئات الأفدنة من الغابات، ليرسل عمودا ضخما من الدخان الأسود قرب منطقة بحيرة كاستايك. (سكاي نيوز)
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