إدراج جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب.. وترامب يتوعّدها

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وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قرر يوم الأربعاء إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسمياً باسم "أنصار الله" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".وأوضح البيان أن "سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم".كما قال البيت الأبيض إنه "سيتم بعد المراجعة إصدار توجيه للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين".