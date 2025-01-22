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عربي-دولي

إدراج جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب.. وترامب يتوعّدها

Lebanon 24
22-01-2025 | 18:07
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أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، إدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قرر يوم الأربعاء إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسمياً باسم "أنصار الله" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".
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وأوضح البيان أن "سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم".

كما قال البيت الأبيض إنه "سيتم بعد المراجعة إصدار توجيه للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين".
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