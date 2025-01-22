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عربي-دولي

بن سلمان بحث مع ترامب هاتفياً سبل التعاون لإحلال السلام

Lebanon 24
22-01-2025 | 18:44
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ونقل له تهنئة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وتمنياتهما للشعب الأميركي الصديق التقدم والازدهار بقيادته.
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وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن "الاتصال بحث سبل التعاون بين البلدين لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب".
كما تناول الاتصال بحث تعزير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إذ أشار ولي العهد إلى قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار، مؤكداً لى رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.
من جهته، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على تهنئتهما، مؤكداً على حرصه على العمل مع قيادة المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.
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