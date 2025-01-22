المعارك الإسرائيلية انتقلت إلى الضفة.. و ليلة "ساخنة" في جنين





وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في بلدة قباطية جنوب جنين، بعدما اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة أحد المنازل هناك.

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وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة بجرافة إسرائيلية قرب سينما جنين وسط المدينة.



وأشار بيان للقسام إلى أن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة والقنابل محلية الصنع في بلدتي عرابة وفحمة، غرب مدينة جنين" وفق تعبيرها.



وتحدثت مصادر محلية عن أن القوات الإسرائيلية نقلت عددا من الجنود المصابين بعد اشتباكات مع مسلحين في بلدة برقين غرب جنين، وشهدت البلدة إقدام القوات الإسرائيلية على هدم منزل بعد ساعات من محاصرته. شهدت مدينة جنين ومحيطها تصعيدًا ميدانيًا، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية التي تحاصر المدينة وعناصر مسلحة، وسط معلومات عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في بلدة قباطية جنوب جنين، بعدما اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة أحد المنازل هناك.وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة بجرافة إسرائيلية قرب سينما جنين وسط المدينة.وأشار بيان للقسام إلى أن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة والقنابل محلية الصنع في بلدتي عرابة وفحمة، غرب مدينة جنين" وفق تعبيرها.وتحدثت مصادر محلية عن أن القوات الإسرائيلية نقلت عددا من الجنود المصابين بعد اشتباكات مع مسلحين في بلدة برقين غرب جنين، وشهدت البلدة إقدام القوات الإسرائيلية على هدم منزل بعد ساعات من محاصرته.

ووفق المصادر فإن التصعيد لم يشمل جنين فحسب حيث وسعت القوات الإسرائيلية من عملياتها واقتحمت بلدة كفر قدوم بمدينة قلقيلية، في الضفة الغربية.



وقد شهدت مدينة جنين في وقت سابق الأربعاء إطلاق نار كثيفا وانفجارات، في اليوم الثاني من عملية "السور الحديدي" التي بدأها الجيش الإسرائيلي بعد يومين من وقف إطلاق النار في غزة.



وقال محافظ المدينة كمال أبو الرب في اتصال مع وكالة "فرانس برس" إن "الوضع صعب للغاية". وأضاف "قام جيش الاحتلال بتجريف جميع الطرق المؤدية إلى مخيم جنين وإلى مستشفى جنين الحكومي، وهناك إطلاق نار مستمر وتفجيرات وطائرة إسرائيلية تحلق في سماء المدينة والمخيم". (ارم نيوز)