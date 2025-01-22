أوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص.. حرائق لوس أنجلوس تتجدد

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اندلع حريق غابات جديد شمالي لوس أنجلوس، الأربعاء، مما دفع السلطات الأميركية لإصدار أوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص في منطقة شهدت مؤخرا حرائق مدمرة.وتنتشر النيران بسرعة قرب بحيرة كاستايك، وأتت على مئات الأفدنة في أقل من ساعتين.وساعدت رياح سانتا آنا الحارة والجافة المستمرة بالهبوب فوق المنطقة في تأجيج الحريق، مما أدى إلى تصاعد سحابة هائلة من الدخان فوق المناطق المشتعلة.وصدرت أوامر إخلاء في المناطق المحيطة بالبحيرة الواقعة على بعد نحو 50 كلم شمالي لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.وقال ساكن في تصريح لقناة "كيه تي إل إيه" التلفزيونية: "أُصلي لكي لا يحترق منزلنا".