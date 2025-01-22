Advertisement

عربي-دولي

أوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص.. حرائق لوس أنجلوس تتجدد

Lebanon 24
22-01-2025 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1310156-638732101646826384.jpg
Doc-P-1310156-638732101646826384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق غابات جديد شمالي لوس أنجلوس، الأربعاء، مما دفع السلطات الأميركية لإصدار أوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص في منطقة شهدت مؤخرا حرائق مدمرة.

وتنتشر النيران بسرعة قرب بحيرة كاستايك، وأتت على مئات الأفدنة في أقل من ساعتين.
Advertisement

وساعدت رياح سانتا آنا الحارة والجافة المستمرة بالهبوب فوق المنطقة في تأجيج الحريق، مما أدى إلى تصاعد سحابة هائلة من الدخان فوق المناطق المشتعلة.

وصدرت أوامر إخلاء في المناطق المحيطة بالبحيرة الواقعة على بعد نحو 50 كلم شمالي لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.

وقال ساكن في تصريح لقناة "كيه تي إل إيه" التلفزيونية: "أُصلي لكي لا يحترق منزلنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:48 | 2025-01-23
02:33 | 2025-01-23
02:10 | 2025-01-23
01:38 | 2025-01-23
01:29 | 2025-01-23
01:16 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24