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عربي-دولي
بعد تصنيفهم جماعة "إرهابية".. هذا أوّل تعليق للحوثيين
Lebanon 24
22-01-2025
|
23:52
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اعتبر نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) أن إدراج واشنطن للحركة على قائمة منظمات الإرهاب "سيفشل كما فشلت في البحر".
وأضاف عامر في تغريدة على موقع "إكس": "لو صنفتنا أميركا في قائمة أصدقائها لكان هذا أخطر علينا، وأكثر استفزازا من أن تصنفنا في قوائم إرهابها، أخطر في الدنيا والآخرة، في الآخرة النار والعذاب، في الدنيا أن تكون صديق أميركا وهي أكثر دول العالم إجراما فهذا يسود وجهك عند الناس ويخزيك ويجعلك أيضا أنت وكيان العدو الصهيوني في مقلب واحد".
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وتابع "أما نحن كأنصار الله فلا يوجد لدينا استثمارات ولا أرصدة ولا شركات ولا نسافر أميركا، وليس لدي أنا شخصيا إلا حسابي هذا في إكس ممكن يغلقوه أو يشيلوا العلامة الزرقاء عنه".
وأردف "طبعا أن يستهدف الشعب اليمني تحت عنوان تصنيف أنصار الله في قوائم الإرهاب الأميركية بسبب وقوف شعبنا مع غزة ومن باب العقاب له فهذا شرف كبير جدا وجزء من جهاده، ومن الناحية العملية حدث هذا التصنيف سابقا ولم يكن له أي أثر واضح ممكن أن يدفع بالشعب اليمني إلى الاستسلام، ثم تم إلغاء التصنيف وأيضا لم يكن هناك أي أثر واضح، ولهذا الآن سيفشل كما فشل الأميركي في البحر". (روسيا اليوم)
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