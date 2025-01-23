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عربي-دولي

حادث جديد في مدرسة أميركية.. ابن الـ 17 عاما أطلق النار وهذا ما حصل (صورة)

Lebanon 24
23-01-2025 | 00:25
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أعلنت الشرطة في ولاية تنيسي الأميركية ان طالبا يبلغ من العمر 17 عاما أطلق النار أمس الأربعاء داخل مدرسة ثانوية، ما أسفر عن مقتل طالبة وإصابة طالب آخر قبل أن يقتل نفسه.

وقالت شرطة ناشفيل في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي إن الطالب أطلق عدة طلقات باستخدام مسدس داخل كافيتريا المدرسة الثانوية. وأصاب الرصاص فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وقتلها. وأصيب آخر يبلغ من العمر 17 عاما برصاصة في ذراعه.

وأعلنت الشرطة أن منفذ الهجوم اسمه سولومون هندرسون. وقالت إن الفتاة المقتولة اسمها جوسلين كوريا إسكالانتي. وفتحت تحقيقا للوقوف على دوافع الهجوم.
 
 
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وتضم المدرسة نحو ألفي طالب، وهي في ضاحية جنوب شرقي ناشفيل.

وهذه هي الحلقة الأحدث في مسلسل حوادث إطلاق النار في المدارس التي شهدتها الولايات المتحدة في العقود القليلة الماضية، وبعد ما يقرب من عامين من إطلاق النار في مدرسة مسيحية خاصة في ناشفيل أسفر عن مقتل ثلاثة تلاميذ وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.(العربية)

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