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عربي-دولي

لتعزيز الثقة.. ترامب يعد بنشر ملفات الاغتيالات الكبرى

Lebanon 24
23-01-2025 | 00:38
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته الإفراج عن سجلات سرية تتعلق باغتيالات الرئيس جون كينيدي، وشقيقه روبرت والزعيم الحقوقي مارتن لوثر كينغ، كجزء من إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في الحكومة.

 جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز"، حيث أكد ترامب أنه سيعمل على نشر المعلومات السرية المتعلقة بهذه الأحداث التاريخية.
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وأشار ترامب إلى أن وزير الخارجية في إدارته الأولى، مايك بومبيو، كان قد منع في السابق نشر معلومات تتعلق باغتيال جون كينيدي، قائلا: "أخبرني بومبيو أن الوقت لم يكن مناسبا لكشف هذه المعلومات". وأضاف ترامب: "نحن ندرس المعلومات الآن، وسنقوم بإصدار الملفات قريبًا".

وكان ترامب قد أعلن في تجمع جماهيري قبل تنصيبه: "كخطوة أولى نحو استعادة الشفافية والمساءلة في الحكومة، سنقوم بمراجعة التصنيف المفرط للوثائق الحكومية". وأضاف أن الوثائق المتعلقة بمواضيع تهم "الرأي العام بشكل كبير" سيتم إزالة تصنيفها السري أيضًا، مؤكدًا: "سيتم الإفراج عن كل شيء".

من المتوقع أن يثير كشف إدارة ترامب عن هذه الوثائق السرية اهتماما كبيرا، خاصة بين مؤيديه، نظرا لافتتانه ببعض نظريات المؤامرة، ولحقيقة أنه نجا من محاولة اغتيال في يوليو الماضي عندما أصيب بالرصاص خلال حملته الانتخابية.
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