ترامب يرشح رئيس شركة وجبات سريعة لمنصب دبلوماسي بارز

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن ترشيح رئيس سابق لشركة وجبات سريعة ليكون سفيراً للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان قد رشحه خلال ولايته الأولى لمنصب آخر، لكنه اضطر للانسحاب بعد الكشف عن أمور تتعلق بحياته العملية الخاصة.ففي عام 2017، وقع خيار ترامب على أندرو بازدر، الذي أدار الشركة الأم لسلسلة مطاعم "هارديز" و"كارلز جونيور"، لتولي وزارة العمل، لكن الكشف عن توظيفه لمهاجرة غير شرعية كمدبرة لمنزله، وعدم دفعه ضرائب على راتبها دفعه للانسحاب.وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: "خلال تبوئه منصب الرئيس التنفيذي لمدة 17 عاماً، قاد آندي الشركة للخروج من صعوبات مالية خطيرة، ما سمح لها بالبقاء وتحقيق الأمان المالي والنمو". وأضاف "سيقوم آندي بعمل ممتاز في تمثيل مصالح أمتنا في هذه المنطقة المهمة".وكذلك، رشح ترامب الناشط والكاتب المحافظ أل. برنت بوزيل الثالث، رئيساً لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي التابعة لوزارة الخارجية، والتي تشرف على إذاعة "صوت أمريكا" الممولة حكومياً.وقال ترامب: "بصفته مؤسساً ورئيساً لمركز أبحاث الإعلام لمدة 38 عاماً، فإن قلة من الناس يدركون المشهد الإعلامي العالمي في الصحافة المطبوعة، والمرئية والإلكترونية أفضل من برنت". (24)